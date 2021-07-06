Москва, , 11:46 — REGNUM Россия не исключает возможности участия США в процессе мирного урегулирования на Украине, однако в этом вопросе все зависит от подхода Вашингтона. Об этом 6 июля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», фрагмент которого обнародован на сайте издания.

По словам замглавы МИД России, российско-американский саммит в Женеве не внес ясность в этот вопрос и потому в нем могут быть «разные опции», и все зависит от того, кто будет со стороны США назначен главным координатором усилий в этом направлении.

«Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину — черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе, и вокруг Украины в целом», — сказал он.

Также Рябков отметил, что в настоящее время Вашингтон не считается с подходами Москвы по урегулированию на Украине и потому сложно представить конструктивный вклад США в работу в минском формате.

«Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией сложно себе представить конструктивный американский вклад в работу, например, в минском формате», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае, если Соединенные Штаты действительно стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, необходимо взаимодействовать честно.