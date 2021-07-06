Москва, , 11:39 — REGNUM Совет законодателей проведет мониторинг реализации программ «Семейной ипотеки» и «Льготной ипотеки» в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания президиума Совета законодателей.

«Учитывая, что Совет законодателей — это площадка, на которой рассматриваются наиболее актуальные для граждан вопросы, вырабатываются рекомендации в адрес правительства РФ и решения по совершенствованию законодательства, предлагаю профильной комиссии Света законодателей провести мониторинг по вопросам реализации программ «Семейной ипотеки», «Льготной ипотеки» с учетом новых условий, определенных в новом постановлении правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1060», — сказала Яровая.

Она напомнила, что по поручению резидента РФ реализуются масштабные программы льготной ипотеки: расширена на семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 г. «Семейная ипотека», продлена «Льготная ипотека» — при ставке до 7% при сумме кредита — до 3 млн рублей, особое внимание уделяется Дальнему Востоку, где с 2019 года реализуется «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2%».

Читайте также: Спрос на льготную ипотеку снизился после перезапуска программы