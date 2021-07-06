Стокгольм, , 11:41 — REGNUM Лидер «Центристов» Анни Лёф 6 июля заявила журналистам, что ее партия пришла к соглашению с правительством «Социал-демократов» и «Зеленых», а также, что она поддержит кандидатуру Стефана Лёвена на пост премьер-министра Швеции. Однако газета Aftonbladet пишет, что по состоянию на полдень 6 июля «Зеленые» отвергают факт заключения какого-либо соглашения.

Напомним, что голосование по назначению Стефана Лёвена на пост премьер-министра Швеции состоится завтра, 7 июля.

«Зеленые должны войти в это соглашение, если они хотят быть частью правительства», — заявила Лёф в интервью радиостанции Sveriges Radio.

Отметим, что противоречия между «Зелеными» и «Центристами» заключаются в непринятии требований по укреплению прав собственности на прибрежную полосу и лесные участки.

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