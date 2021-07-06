Ташкент, , 11:37 — REGNUM Военные специалисты из России начали подготовку военнослужащих Узбекистана на полигоне «Сазаган» в Самаркандской области, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Российские инструкторы подготовят водителей-механиков и наводчиков бронетранспортеров БТР-82, разведчиков, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетов автоматических гранатометов АГС-17.

Военнослужащие пройдут теоретическая занятия, а также закрепят умения и навыки в дневное и ночное время на полигоне. Обучение продлится 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах Узбекистана прошли масштабные военные учения.

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