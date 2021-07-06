Стокгольм, , 11:39 — REGNUM Лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен отменил свое выступление в рамках недели Almedalen. Речь политика была запланирована на завтра, 7 июля. Вместо него выступит партийный секретарь «Социал-демократов» Лена Радстрём Баастад. Об этом 6 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Отметим, что неделя Almedalen является знаковым политическим событием в Швеции. В ходе нее парламентские партии Швеции проводят съезды и представляют свои платформы. Лидеры партий обращаются к гражданам с политическими речами, в которых содержатся их видение на будущее страны, ее политическое и экономическое развитие.

Однако 7 июля состоится голосование в Риксдаге по назначению Стефана Лёвена премьер-министром Швеции. Поэтому, по понятным причинам, сам политик не сможет выступить с традиционной речью перед избирателями, поскольку будет находится в Риксдаге.

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