Вена, , 11:37 — REGNUM В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ обеспокоены многочисленными нападениями в Тбилиси на журналистов и срывом анонсированного гей-парада. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 июля на странице БДИПЧ в соцсети Twitter.

Правозащитники отреагировали на выступления в Тбилиси противников ЛГБТ-пропаганды, которые сопровождались нападениями на представителей СМИ.

«БДИПЧ обеспокоено случаями насилия в Тбилиси, а также отменой запланированного мирного собрания. Любые прямые нападения на активистов, журналистов и их собственность должны быть немедленно и тщательно расследованы», — говорится в заявлении.

Напомним, некоммерческая организация «Тбилиси прайд» анонсировала на 5 июля гей-парад в столице Грузии. В результате массовых протестов, начавшихся в Тбилиси, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. Организаторы ЛГБТ-акции заявили, что опасаются за безопасность и отменили акцию.

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