Стокгольм, , 11:36 — REGNUM Политик Стефан Лёвен 5 июля был выдвинут тальманом (спикер Риксдага) на пост премьер-министра Швеции. Его готовы поддержать партия «Социал-демократов», а также «Зеленые», «Центристы» и «Левые». Однако в тот же день в стане Лёвена начались внутренние разногласия, поскольку «Центристы» выдвинули ряд требований, неприемлемых для «Зеленых». Об этом сообщила газета Aftonbladet.

5 июля Стефан Лёвен заявил тальману о наличии базы правительственной поддержки его кандидатуры на пост главы кабинета министров. 7 июля Риксдаг проголосует за то, станет ли он снова премьер-министром Швеции.

Сам Лёвен намерен сформировать правительство с «Зелеными». Его должны поддержать «Центристы» и «Левые». Однако разногласия между «Центристами» и «Зелеными» снова могут привести к новым политическим потрясениям.

Лидер «Центристов» Анни Лёф заявила о намерении ее партии реформировать защиту прав собственности на прибрежную полосу и лесные участки. Однако «Зеленые» отмечают, что усиление прав собственности подорвет старый принцип общего пользования, согласно которому каждый житель Швеции имеет право прохода по данным территориям и может в полной мере пользоваться рекреационными природными ресурсами.

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