Ярославль, 6 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Ярославле за 2020 год за оставление машин на газонах к административной ответственности привлекли 564 водителя, общая сумма штрафов составила 305 тысяч рублей. Об этом на общегородском совещании в мэрии 6 июля рассказала начальник управления контроля и организации в сфере благоустройства мэрии города Ярославля Ирина Леонова.

City-yaroslavl.ru Парковка на газоне в Ярославле

Всего за 2020 год было выявлено 1653 факта нарушений — этот показатель выше 2019 года на 10 процентов. Как сообщила Ирина Леонова, несмотря на увеличение количества нарушений, на некоторых территориях города водителей удалось дисциплинировать.

В 2021 году контроль за соблюдением закона усилили — теперь в рейдах принимают участие сотрудники полиции.

«Размещение автомобилей на территориях, предназначенных для озеленения, причиняет вред растительности, а также влечёт гибель зелёных насаждений. Помимо визуальных недостатков, в результате отсутствия травяного покрова происходит скопление воды и оголение грунта, который появляется на проезжих частях городских дорог, создавая тем самым дополнительное загрязнение», — отметила Ирина Леонова.

В 2021 году еженедельно сотрудники надзорных органов выявляют до 80 фактов нарушений. За размещение автомобиля на газонах предусмотрен штраф — до 2 тысяч рублей для жителей города, до 5 для должностных лиц и до 25 для юридических лиц. В случае повторных нарушений размер штрафа увеличивается.