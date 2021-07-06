Стокгольм, , 11:29 — REGNUM Лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен может быть переизбран на пост премьер-министра Швеции. Возможно, он получит даже одобрение своего законопроекта бюджета в Риксдаге, а «Центристы» могут заключить соглашение с правительством. Именно так в настоящий момент выглядит политическая ситуация в Швеции, пишет политический обозреватель газеты Aftonbladet Лена Меллин, которая считает, что развитие событий «окутано плотным туманом». В то же время в своей аналитической статье она отметила, что шанс оппозиции возглавить правительство утерян.

«Крайне неопределенная ситуация в шведской политике связана с очень небольшим отрывом в риксдаге. Поразительно, что 175 голосов противостоят 174. Если незначительное большинство будет в пользу правительства, оно будет удовлетворено. А если довольно оно не будет, будет удовлетворена оппозиция», — написала Меллин.

«В тот момент, когда оппозиция правительству почувствовала запах крови, исходящего от Стефана Лёвена, после того как Левые захотели отправить его и правительство в отставку из-за предложения о введении рыночной арендной платы в недавно построенных домах, общее настроение в этом лагере изменилось с радости на что-то совершенно иное. Они чувствовали, что власть находится в пределах досягаемости. Реальная власть, власть, исходящая из кабинетов правительства», — отметила она.

«Но всего через полтора дня после того, как спикер поручил лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону изучить условия для формирования правительства, он провалился. Он смог насчитать только 174 голоса. Но 175 депутатов Риксдага проголосовали бы против него, если бы все присутствовали в зале заседаний, проголосовали в соответствии с указаниями своих партий или не проголосовали бы по ошибке за кого-то другого. Таким образом, ситуация была очень неопределенной. Если бы у него было лишь немного удачи, Кристерссон мог стать премьер-министром. Но нет», — написала Меллин.