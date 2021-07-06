Минск, , 11:26 — REGNUM Использование санкционных мер для оказания давления на суверенное государство является беззаконием и шантажом в международном масштабе. Об этом 6 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о противодействии санкциям, его слова приводит агентство БелТА.

Как отметил белорусский лидер, республике необходимо выработать стратегию, которая позволит республике минимизировать эффект от санкций Запада и при этом продолжить свое развитие.

«Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, тот прирост нашей экономики, который сложился за первое полугодие. Об этом речи быть не может. Чего бы нам ни стоило, мы должны это выдержать. Идет война», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он указал, что тема санкций продолжает быть главным информационным поводом и для медийных проектов, а также для принятия различных политических деклараций и правовых актов.

«Хотя к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют. По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство — это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мер», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии с 6 июля вступило в силу решение правительства страны о закрытии корреспондентского пункта основанного в Польше «Европейского радио для Беларуси».