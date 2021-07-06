Джакарта, , 11:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas.

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Коронавирусом за границей заразились ещё 15 граждан Индонезии. Новый случаи заражения были выявлены в ОАЭ, Киргизии, Бахрейне и Кувейте.

Всего воздействию коронавируса за границей подверглись 5208 граждан Индонезии. Из этого числа 4327 человек смогли побороть коронавирус, 213 человек скончались, а 668 человек находятся на лечении.