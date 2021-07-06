Киев, , 11:20 — REGNUM Великобритания является главным стратегическим партнёром Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 6 июля в интервью Forbes Украина.

Кроме Великобритании, главными партнёрами Украины являются также США, а также прибалтийские республики, считает чиновник.

По его словам, у Украины много важных партнёров, к примеру, Польша, однако сотрудничество с ними может происходить до определённого момента.

«Если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно», — отметил Данилов.

Напомним, ранее секретарь СНБО заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть множество альтернативных планов борьбы с олигархами.

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