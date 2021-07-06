Минск, , 11:09 — REGNUM В Белоруссии сегодня, 6 июля, вступило в силу решение правительства страны о закрытии корреспондентского пункта основанного в Польше «Европейского радио для Беларуси». Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

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"Закрыть в Республике Беларусь корреспондентский пункт общества с ограниченной ответственностью «Европейское радио для Беларуси» (Республика Польша). Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — следует из документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года спецслужбы Белоруссии и министерство информации ограничили доступ к ресурсам польского «Еврорадио», а также многих других зарубежный и белорусских СМИ, критиковавших политику президента страны Александра Лукашенко.