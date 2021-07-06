Киев, , 11:09 — REGNUM После госпереворота 2014 года на Украине появились новые олигархи, чьи имена не известны широкой публике. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 6 июля в интервью Forbes Украина.

По его словам, новые олигархи появились в результате передела собственности, брошенной на Украине беглым экс-президентом страны Виктором Януковичем и членами его окружения.

Данилов также рассказал, что будет, если не сработает закон «Об олигархах», проект которого был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским.

«У Владимира Зеленского есть не только «план Б» — у него полный алфавит… Если нужно, то мы и до буквы «Я» дойдём», — заверил секретарь СНБО.

Он также добавил, что для эффективной борьбы с олигархами на Украине нужно принять множество законов.

«Нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет настаивать на внесении своих правок в законопроект об олигархах.

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