Киев, 6 июля 2021, 11:09 — REGNUM После госпереворота 2014 года на Украине появились новые олигархи, чьи имена не известны широкой публике. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 6 июля в интервью Forbes Украина.
По его словам, новые олигархи появились в результате передела собственности, брошенной на Украине беглым экс-президентом страны Виктором Януковичем и членами его окружения.
Данилов также рассказал, что будет, если не сработает закон «Об олигархах», проект которого был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он также добавил, что для эффективной борьбы с олигархами на Украине нужно принять множество законов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет настаивать на внесении своих правок в законопроект об олигархах.
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