Джакарта, , 10:59 — REGNUM Министры иностранных дел Индонезии и России обсудили усилия по увеличению товарооборота до $5 млрд, а также ускорение переговоров о зоне свободной торговли Индонезия — ЕАЭС и сотрудничество в области инвестиций, образования и кибербезопасности. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте посольства Индонезии в Москве.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Джакарте с соблюдением строгих медицинских протоколов. Двусторонняя встреча длилась около часа.

https://twitter.com/kbrimoskow/status/1412309415655612416

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, в том числе последующие меры по урегулированию конфликта в Мьянме, сотрудничество в рамках перспективы АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону и председательство Индонезии в G20.

Ожидается, что глава МИД России встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также с Генеральным секретарем АСЕАН.

Визит Сергея Лаврова в Индонезию в разгар введения новых социальных ограничений в Джакарте демонстрирует важность Индонезии как главного партнера России в Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия просит Россию разрешить индонезийским студентам въезд в страну.

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