Ярославль, 6 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославле продолжает развиваться скандал вокруг представления прокуратуры о нарушении мэром города Владимиром Волковым антикоррупционного законодательства. Депутат муниципалитета Анатолий Каширин опубликовал сам документ, вызвавший разбирательства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Мэр Ярославля Владимир Волков

Документа носит крайне жёсткий характер. Прокуратура считает, что решения мэрии города принимались в пользу давних знакомых Владимира Волкова. В первом случае речь идёт об ООО «МСИ», купившем бывший торговый центр «Карусель» в Красноперекопском районе.

«Учредители юридического лица Дениско М.П. и Титова О.В. являются давними знакомыми мэра города Ярославля, в частности супруг одного учредителя — Дениско Д.В. вместе с Волковым В.М. входили в состав одного представительного органа Люберецкого муниципального района. В марте 2020 году ООО «МСИ» обратилось в департамент градостроительства мэрии города Ярославля с предложением о внесении изменений в Генеральный план города Ярославля и Правила землепользования и застройки в части изменения зонирования земельных участков, примыкающих к территории под зданием, расположенным по адресу: г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 58. В последующем 17.11.2020 ООО «МСИ» подано заявление о подготовке документации по планировке территорий, ограниченной посп. Толбухина, ул. Большая Федоровской, Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в Красноперекопском районе г. Ярославля. Последовательность действий, совершаемых ООО «МСИ», направлена фактически на увеличении площади земель, на которой расположено здание торгового центра, за счет перераспределения земельных участков, примыкающих к нему», — говорится в представлении прокуратуры города Ярославля.

Предложение о внесении изменения в генеральный план было поддержано подчиненным Волкову департаментом градостроительства мэрии. Кроме того, еще до внесения изменений в генплан Волковым инициированы внесение изменений в Правила землепользования и застройки и подготовка проекта планировки и проекта межевания интересующей ООО «МСИ» территории.

«Принятием мэром города Ярославля вышеуказанных постановлений до окончания предусмотренных законом процедур внесения изменений в Генеральный план города созданы условия, при которых ООО «МСИ» получено преимущество в части ускорения разрешения вопроса увеличения площади принадлежащего им земельного участка по отношению к другим лицам», — говорится в представлении прокуратуры города Ярославля.

Похожие действия выявлены прокуратурой города и при разработке и утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов. Эта ситуация также широко освещалась в СМИ и касается деятельности компании «Ключ здоровья».

«Установлено, что генеральный директор и один из учредителей ООО «Ключ Здоровья» Алешин А.Н. является знакомым мэра города Ярославля еще с 2014 года, когда Волков В.М. был главой городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области, а он занимал должность руководителя администрации. Кроме того, Волков В.М. знаком с Дударевым А.С., Азизовым М.М. также являющимися учредителями ООО «Ключ Здоровья». Действуя от имени ООО «Ключ Здоровья» Алешин А.Н. дважды, а именно: 22.05.2019 и 31.05.2019 обращался с заявлением на имя мэра города Волкова В.М. о включении в Схему размещения нестационарных торговых объектов дополнительных мест — специализированных киосков по продаже питьевой воды», — говорится в представлении прокуратуры.

Вопросы размещения киосков в городе решает Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, в которую помимо чиновников входят и депутаты муниципалитета. 21 февраля 2020 года комиссия приняла решение о невозможности размещения киосков «Ключ здоровья» в связи с нарушениями Правил благоустройства и отсутствия согласований владельцев инженерно-технических сетей.

«Несмотря на это, проект размещения нестационарных торговых объектов в редакции с нарушениями представлен в муниципалитет города для утверждения, а в последующем депутатам муниципалитета г. Ярославля на заседаниях которой 14 и 16 декабря 2020 года, выступивший мэр г. Ярославля Волков В.М. высказался за поддержку депутатским корпусом подготовленного мэрий города проекта правового акта», — говорится в представлении прокуратуры Ярославля.

Главная претензия прокуратуры касается того, что мэр не уведомил об этой ситуации комиссию по соблюдению запретов и ограничений лицами, занимающими муниципальные должности, то есть не предупредил возможный конфликт интересов.

«Требования законодательства в сфере противодействия коррупции по недопущению ситуации возникновения конфликта интересов мэром города Ярославля выполнены не были. Действия мэра г. Ярославля Волкова В.М. в сложившихся ситуациях не отвечают антикоррупционным стандартам, ставят под сомнение легитимность принимаемых решений, подрывают авторитет органов местного самоуправления», — говорится в представлении.

В связи с этим прокурор просил председателя муниципалитета Ярославля, во-первых, рассмотреть само представление, во-вторых, рассмотреть вопрос о применении к мэру города Ярославля мер ответственности, предусмотренных законодательством, и сообщить о результатах прокурору.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты коррупции в изложенных фактах «не рассмотрели». Они увидели лишь нарушение порядка уведомления о возможном конфликте интересов. Такое решение приняла комиссия муниципалитета города Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности.

Отметим также, что с преференциями ООО «МСИ» может быть связано и другое резонансное решение мэрии Ярославля — об отмене резервирования земли под Карабулинскую развязку. Как говорится в ответе прокуратуры одному из жителей города, мэрия выдала разрешение компании на использование части муниципального земельного участка под благоустройство территории около торгового центра. Использование земельного участка разрешено лишь до момента строительства развязки. Из чего можно сделать вывод, что участок входит в зону резервирования под Карабулинскую развязку.

Несмотря на крайне мягкое решение комиссии муниципалитета, скандал вряд ли завершён. Впереди рассмотрение представления на заседании муниципалитета. Своё мнение по изложенным фактам даст и суд в рамках иска мэра Волкова к депутату Каширину о защите чести и достоинства.