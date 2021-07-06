Прокуратура: действия мэра Ярославля подрывают авторитет власти
Ярославль, 6 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославле продолжает развиваться скандал вокруг представления прокуратуры о нарушении мэром города Владимиром Волковым антикоррупционного законодательства. Депутат муниципалитета Анатолий Каширин опубликовал сам документ, вызвавший разбирательства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Документа носит крайне жёсткий характер. Прокуратура считает, что решения мэрии города принимались в пользу давних знакомых Владимира Волкова. В первом случае речь идёт об ООО «МСИ», купившем бывший торговый центр «Карусель» в Красноперекопском районе.
Предложение о внесении изменения в генеральный план было поддержано подчиненным Волкову департаментом градостроительства мэрии. Кроме того, еще до внесения изменений в генплан Волковым инициированы внесение изменений в Правила землепользования и застройки и подготовка проекта планировки и проекта межевания интересующей ООО «МСИ» территории.
Похожие действия выявлены прокуратурой города и при разработке и утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов. Эта ситуация также широко освещалась в СМИ и касается деятельности компании «Ключ здоровья».
Вопросы размещения киосков в городе решает Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, в которую помимо чиновников входят и депутаты муниципалитета. 21 февраля 2020 года комиссия приняла решение о невозможности размещения киосков «Ключ здоровья» в связи с нарушениями Правил благоустройства и отсутствия согласований владельцев инженерно-технических сетей.
Главная претензия прокуратуры касается того, что мэр не уведомил об этой ситуации комиссию по соблюдению запретов и ограничений лицами, занимающими муниципальные должности, то есть не предупредил возможный конфликт интересов.
В связи с этим прокурор просил председателя муниципалитета Ярославля, во-первых, рассмотреть само представление, во-вторых, рассмотреть вопрос о применении к мэру города Ярославля мер ответственности, предусмотренных законодательством, и сообщить о результатах прокурору.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты коррупции в изложенных фактах «не рассмотрели». Они увидели лишь нарушение порядка уведомления о возможном конфликте интересов. Такое решение приняла комиссия муниципалитета города Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности.
Отметим также, что с преференциями ООО «МСИ» может быть связано и другое резонансное решение мэрии Ярославля — об отмене резервирования земли под Карабулинскую развязку. Как говорится в ответе прокуратуры одному из жителей города, мэрия выдала разрешение компании на использование части муниципального земельного участка под благоустройство территории около торгового центра. Использование земельного участка разрешено лишь до момента строительства развязки. Из чего можно сделать вывод, что участок входит в зону резервирования под Карабулинскую развязку.
Несмотря на крайне мягкое решение комиссии муниципалитета, скандал вряд ли завершён. Впереди рассмотрение представления на заседании муниципалитета. Своё мнение по изложенным фактам даст и суд в рамках иска мэра Волкова к депутату Каширину о защите чести и достоинства.