Джакарта, , 10:34 — REGNUM Индонезия и Иран договорились укреплять сотрудничество в различных областях, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Индонезии.

В ходе заседания двустороннего консультативного комитета стороны рассмотрели различные инициативы по укреплению двустороннего сотрудничества.

Индонезия и Иран договорились добиваться завершения переговоров по соглашению о преференциальной торговле.

На встрече также было отмечено развитие сотрудничества между двумя странами в сфере здравоохранения. В будущем стороны изучат возможности сотрудничества в области разработки и производства вакцин.

Иранская сторона также приветствует продолжение сотрудничества в области науки и технологий.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности, ситуации в Палестине и Афганистане.