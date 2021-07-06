Лондон, , 10:32 — REGNUM Великобритания сможет наносить авиаудары по территории Афганистана для борьбы с террористической угрозой и после вывода своих войск из этой страны. Такое заявление в ходе выступления в Палате общин сделал заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи, передаёт Sky News.

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«Великобритания может нанести авиаудары из-за пределов Афганистана против любых будущих террористических угроз, которые могут возникнуть внутри страны по мере вывода войск», — заявил представитель британского оборонного ведомства.

В качестве примера Хеппи упомянул о том, как британские военные самолёты летают с базы на Кипре, чтобы атаковать цели «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

«Мы, безусловно, оставляем за собой право противостоять террористическим угрозам Соединённому Королевству, которые могут вновь возникнуть в Афганистане», — подчеркнул замглавы минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее бывший начальник Секретной разведывательной службы (SIS) — британской MI6 Алекс Янгер заявил, что вывод союзных войск из Афганистана может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок, в числе которых «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).