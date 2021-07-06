Мирослава Романенко, 6 июля 2021, 11:44 — REGNUM Донбасс — это большие городские агломерации, и Украина не может решать конфликт военным путем, рискуя жизнями людей, которых Киев якобы защищает. Об этом 5 июля в эфире телеканала НАШ заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Бой
Бой
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нас Донбасс — это большие городские агломерации, то есть это предполагает неприемлемые для нас жертвы. Единственная ситуация, в которой мы можем пойти в вооруженное наступление — это если «Россия нам навяжет». Тогда это будет «оборона», затем контрнаступление. Сами мы не пойдем освобождать Донбасс военным путем. Нас останавливает то, что там очень много населения — это плотный городской агломерат, там придется вести бои, а это означает неизбежные страдания или гибель местного населения, которых мы «защищаем». Это перебор для нас. Мы не пойдем на это», — сказал он.

Заявление Арестовича обсудили на странице канала «НАШ» в социальной сети Facebook и на канале «НАШ» в YouTube. Многие раскритиковали Арестовича, отметив, что нужны переговоры.

«Стратег, блин! Как ты собрался воевать в моногородах?! Бомбить будешь? Или мало было Иловайского и Дебальцевского котлов? Карту Украины посмотри и проведи мысленно стрелочки со стороны Крыма, Воронежской и Брянской областей и большую фронтальную стрелу с востока в лоб линии разграничения! Какую на*рен артиллерию и на какую границу доставлять? Такого «котла» захотелось?» — написал Олег Валентинович.

Уничтоженная техника ВСУ. Дебальцевский котёл
Уничтоженная техника ВСУ. Дебальцевский котёл
Цитата из видео на YouTube

«Только переговоры могут решить вопрос по Донбассу. Только умных нужно поставить для решения этого вопроса, а стратегов у нас хватает», — добавила Анна Д.

«У нас нет средств для обороны, а для наступления и подавно», — пишет Ваня Ш.

«Сможем, если воевать пойдет вся Верховная рада!» — с иронией отметила Валентина У.

«Если их всех отправить, как они говорят, на «передовую», то за неделю перестрелка закончится», — ответил Валентине У. Николай М.

«Вот дурак же. Да Россия «Калибрами» (крылатые ракеты — М. Р.) забросает. За час любое наступление закончится. А потом бег с препятствиями в обратную сторону», — отметил Олег Р.

«Во сказочник, наступать они будут. Если только на грабли», — отреагировал Сергей Г.

«РФ ведёт войска? А они разве не там уже 7 лет?» — спросил Андрей Андреевич.

«Вы не пойдете военным путем исключительно руководствуясь инстинктом самосохранения», — отметил Pavel K.

«Какой нахрен контрнаступ (контраступление — М. Р.), не смеши коней, чудо ты! Комиксы рисовал и заметки писал в журнал «Мурзилка», а тут он стратегией военной рулит. Ты хоть автомат видел? Алё, Наполеон?!» — отреагировал Виктор Б.

Алексей Арестович
Алексей Арестович
Цитата из видео на YouTube

«Не, вы только с мирными воюете. Вы же каратели», — подытожил Степан С.

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Напомним, в 2014 году Киев развязал войну против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, жители которых не признали государственный переворот на Украине и избрали иной вектор развития.

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