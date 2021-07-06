6 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети оценили заявление представителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о том, что Украина не может решать конфликт в Донбассе военным путем, рискуя жизнями людей, которых Киев, по его словам, защищает.

Мирослава Романенко, , 11:44 — REGNUM Донбасс — это большие городские агломерации, и Украина не может решать конфликт военным путем, рискуя жизнями людей, которых Киев якобы защищает. Об этом 5 июля в эфире телеканала НАШ заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Бой Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нас Донбасс — это большие городские агломерации, то есть это предполагает неприемлемые для нас жертвы. Единственная ситуация, в которой мы можем пойти в вооруженное наступление — это если «Россия нам навяжет». Тогда это будет «оборона», затем контрнаступление. Сами мы не пойдем освобождать Донбасс военным путем. Нас останавливает то, что там очень много населения — это плотный городской агломерат, там придется вести бои, а это означает неизбежные страдания или гибель местного населения, которых мы «защищаем». Это перебор для нас. Мы не пойдем на это», — сказал он.

Заявление Арестовича обсудили на странице канала «НАШ» в социальной сети Facebook и на канале «НАШ» в YouTube. Многие раскритиковали Арестовича, отметив, что нужны переговоры.

«Стратег, блин! Как ты собрался воевать в моногородах?! Бомбить будешь? Или мало было Иловайского и Дебальцевского котлов? Карту Украины посмотри и проведи мысленно стрелочки со стороны Крыма, Воронежской и Брянской областей и большую фронтальную стрелу с востока в лоб линии разграничения! Какую на*рен артиллерию и на какую границу доставлять? Такого «котла» захотелось?» — написал Олег Валентинович.

Уничтоженная техника ВСУ. Дебальцевский котёл Цитата из видео на YouTube

«Только переговоры могут решить вопрос по Донбассу. Только умных нужно поставить для решения этого вопроса, а стратегов у нас хватает», — добавила Анна Д.

«У нас нет средств для обороны, а для наступления и подавно», — пишет Ваня Ш.

«Сможем, если воевать пойдет вся Верховная рада!» — с иронией отметила Валентина У.

«Если их всех отправить, как они говорят, на «передовую», то за неделю перестрелка закончится», — ответил Валентине У. Николай М.

«Вот дурак же. Да Россия «Калибрами» (крылатые ракеты — М. Р.) забросает. За час любое наступление закончится. А потом бег с препятствиями в обратную сторону», — отметил Олег Р.

«Во сказочник, наступать они будут. Если только на грабли», — отреагировал Сергей Г.

«РФ ведёт войска? А они разве не там уже 7 лет?» — спросил Андрей Андреевич.

«Вы не пойдете военным путем исключительно руководствуясь инстинктом самосохранения», — отметил Pavel K.

«Какой нахрен контрнаступ (контраступление — М. Р.), не смеши коней, чудо ты! Комиксы рисовал и заметки писал в журнал «Мурзилка», а тут он стратегией военной рулит. Ты хоть автомат видел? Алё, Наполеон?!» — отреагировал Виктор Б.

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

«Не, вы только с мирными воюете. Вы же каратели», — подытожил Степан С.

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Напомним, в 2014 году Киев развязал войну против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, жители которых не признали государственный переворот на Украине и избрали иной вектор развития.

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