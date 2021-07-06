6 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Джейн Спай, , 11:44 — REGNUM 4 июля в США отмечают самый главный государственный праздник — День независимости. В связи с этим The New York Times выпустила статью, посвященную американскому флагу, в которой назвала его «символом объединения 4 июля, который может больше не объединять».

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На протяжении 244 лет американский флаг с 13 полосками и 50 звездами был символом с бесконечными значениями для граждан США. Поднятый на Иводзиме, он обозначал победу, подожженный — протесты против Вьетнамской войны, обернутый лентами на булавках, он напоминает об угрозах хрупкой демократии США.

Как пишет издание, сегодня развевающийся с заднего сиденья пикапа или над лужайкой флаг все чаще рассматривается как символ для определения партийной принадлежности. Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа объяли флаг настолько страстно на всех беспорядках, в том числе 6 января на Капитолийском холме, что либералам, кажется, что они уступили национальную эмблему правым.

То, что когда-то было объединяющим символом, стало «звездно-полосатым баннером», а празднование 4 июля — еще одной трещиной в стране, пишет NYT.

Ряд пользователей — сторонников Демократической партии писали о том, что они не позволят консерваторам захватить американский флаг вместе с демократией, флаг принадлежит каждому в стране, а не «избранным патриотам».

Сторонники Трампа у Капитолия 6 января 2021 года (сс) Tyler Merbler

«Я не согласна. Как демократ я с гордостью развевала флаг и продолжаю это делать! Я не позволю им забрать мой флаг. Никаким образом!» — написала @LyndaBr15338173.

«У консерваторов нет монополии на флаг или патриотизм. Моя семья сражалась, умирала и истекала кровью под этим флагом. Он мой. Я не уступлю право собственности на него никому, и то, что я говорю, имеет значение», — прокомментировал @regularhumanman.

Многие пользователи отметили, что американский флаг многие годы возвышался над их лужайками, но после событий января 2021 года жить с флагом над крышей стало неудобно.

«Флаг был на нашем участке на протяжении более 30 лет. Брат моего мужа был убит во Вьетнаме, и это важно для него. Я должна сказать, за последние несколько лет мне кажется, что люди думают о нас как о сторонниках предыдущего парня (Дональда Трампа. — прим. Д. С.). В этой ситуации мне некомфортно, а такого не должно быть», — считает @MoJoBo80.

«То же самое. Мой шурин был убит во Вьетнаме, а мой сын на действующей службе. Снял флаг с фасада гаража перед страхом того, чтобы люди не думали, что я сумасшедший трамп-сектант», — ответил @mcwainer.

Флаг США (сс) ArtisticOperations

Большинство комментаторов разочарованы тем, что национальный флаг воспринимается американцами как символ партийного деления.

«Я наблюдаю за сложенными флагами, которые дали нашей семье в честь военной службы наших близких, и меня приводит в смятение тот факт, что сейчас флаг означает что-то иное, чем служба и страна. Бетси Росс, Франсис Скотт Ки, солдаты в Иводзиме и бесконечное число других ужаснулись бы», — написала @LeahClarkPayne.

Некоторые пользователи считают, что настоящие американцы не должны использовать национальные атрибуты для разжигания конфликтов.

«Те, кто противостоит флагу, или те, у кого есть какое-либо презрение к выражению гордости в Америке, просто неамериканцы. Если вы не можете терпеть различия — это по-неамерикански, если вы не можете слушать другие идеи — это по-неамерикански», — отметил @CEOofCNN.

Неамериканские пользователи отметили в комментариях, что они считают флаг США не символом мира и объединения, а символом войны.

«Что за море глупости. Америка становится все больше нетерпимой к новым идеям, а флаг США расценивается как символ войны и угнетения большей частью мира за пределами ваших границ», — написал @corpuscollossus.

Иранцы сжигают флаг США (сс) Hossein Mersadi. Fars News Agency

Многие пользователи считают, что американцы сами виноваты в такой судьбе своего флага, объясняя ее использованием знамени повсеместно.

«Как и любой символ, при частом использовании в негативном ключе, он станет негативным, несмотря на оригинальную задумку», — прокомментировал @nichola4change.

«Слишком много размахиваете флагом, в общем. Старая поговорка: «Когда люди начинают размахивать флагом, люди пострадают», — написал @BobTrlin.

«Страна помешана на кусочке разноцветной ткани. Он переиспользован, и его ценность сокращена из-за этого. Ограничение на государственные здания имело бы больше смысла», — считает @thishonestghost.

Ряд комментаторов отметили, что такое отношение к флагу распространено не везде, в некоторых штатах люди адекватные.

«Я думаю, это меняется в зависимости от региона», — указал @Correct_Math.

Большинство пользователей считают, что вину за неуважение к государственному флагу должен взять на себя Дональд Трамп.

«После 11 сентября мы все с гордостью развевали наш флаг. Я помню, он был везде! Тогда мы были объединены. Кажется, что предыдущий парень и его сторонники забрали его для себя. Нам нужно вновь его поднять. Нам нужно стать объединенными вновь», — написала @Girl55Desert.

Мальчик с флагом США перед выступлением Дональда Трампа в День независимости

В комментариях также указали на то, что чаще всего принадлежность к партии можно определить по флагу, если он установлен на машине. Это чаще всего противозаконно, но именно такой деятельностью занимаются республиканцы.

«Я бы не сказал на лужайке, многие люди в моей местности устанавливали их и до 2016-го, и до Трампа. Но машины. Абсолютно. Да, абсолютно», — написал @SamSanderson123.

«Повешенный во дворе флаг не означает ничего политического для меня. В моем дворе флаг развевается всю жизнь. А вот на пикапе я редко вижу просто американский флаг», — отметил @BSalsburey.

«Они проявили неуважение к флагу неоднократно. Вставка личных политических убеждений и изменение цвета флага неуважительно. Не говоря уже о том, что они не следуют кодексу о флаге. Американский флаг не может быть установлен на такой машине и должен развеваться выше», — указал @YoRosesYo.