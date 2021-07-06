Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена не подготовила в достаточной мере вывод войск из Афганистана и поэтому на ней лежит ответственность за любые негативные последствия, заявил 4 июля члена палаты представителей от Республиканской партии Майкл Маккол, сообщает New York Post.

«Когда мы полностью уйдем, президент Байден получит шокирующие кадры разрушений, убийств и женщин, бегущих через границу в Пакистан», — отметил Маккол, который занимает ключевой пост среди республиканцев в Комитете по иностранным делам палаты представителей.

2 июля американские войска покинули аэродром Баграм, который оставался центром военных действий США против боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении последних двух десятилетий, не проинформировав об этом нового афганского командира базы. Это дало время отрядам мародеров ворваться в комплекс и скрыться с предметами, оставленными в бараках и складских палатках.

Маккол сказал 4 июля, что команда президента Афганистана Ашрафа Гани недавно предупредила его, что вывод американских войск из страны станет «годом джихада».

«Что они имеют в виду? Это означает, что все молодые мужчины в Пакистане в медресе готовы вместе с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебраться в Афганистан, и начнется крупная гражданская война», — предсказал Маккол. — И я думаю, что в конце концов все закончится очень некрасиво».

Законодатель также обвинил Белый дом в том, что у него нет плана по защите тысяч афганских переводчиков, которые помогали силам США и подвергаются риску возмездия со стороны наступающих сил «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Эти переводчики, мы сказали им, что позаботимся о них, и мы не можем отворачиваться и оставлять их умирать», — сказал МакКол. «Они будут убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они становятся мишенью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы должны вытащить их оттуда. Их около 9000, и я действительно умолял администрацию придумать план. Просто они к этому совсем не подготовились».

Маккол также выразил обеспокоенность по поводу 650 военнослужащих, которые останутся в Афганистане после вывода войск, в основном для охраны дипломатов в посольстве США в Кабуле.