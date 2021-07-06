Москва, , 10:36 — REGNUM США и другим странам Запада следует возмутиться намерением британского медиарегулятора ограничить работу стриминговых сервисов и заявить о том, что в Великобритании «душат свободу». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 6 июля в своём телеграм-канале.

Она рассказала, что министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден анонсировал выход новой «Белой книги» по телерадиовещанию. Это документ, который разрабатывает правительство.

В нём будет прописано, как Лондону следует выстраивать отношения с медиаоператорами. При этом британское телевидение многие годы находится под контролем общественного медиарегулятора Ofcom. Он намерен распространить свои практики на онлайн-стриминг, включая Netflix, Amazon Prime и Apple TV.

Судя по всему, отметила она, британское правительство хочет приравнять интернет-площадки к аналоговым СМИ. Вместо гарантий свобод они получат планомерные ограничения.

«Жду взрыва возмущенных голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом «В Британии душат свободу», — написала Захарова.

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