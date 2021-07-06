Варшава, , 10:27 — REGNUM Польский дипломат, экс-посол Польши в России Влодимеж Марциняк дал интервью Polskie Radio 24, в рамках которого заявил, что за последние годы роль России для Запада существенно возросла.

«Роль России для Запада в последние годы существенно возросла. Апогеем этого роста стала встреча Владимира Путина и Джо Байдена, результатов которой ждал весь мир. Это событие стало для некоторых европейских политиков сигналом, что пришло самое время восстановить Владимира Путина в роли партнера Запада. Неслучайно Франция и Германия высказались на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе за единый европейский подход к отношениям с Россией и за проведение саммита ЕС — Россия», — сказал Марциняк.

По словам дипломата, на заинтересованность Запада в улучшении отношений с Россией влияет политика новой администрации США, которая так же, как и предыдущая администрация, в качестве главного глобального соперника позиционирует не Россию, а Китай.

«В контексте конфронтации с Китаем Соединенные Штаты стремятся создать систему противовесов и налаживать сотрудничество с Россией там, где это возможно. Западная Европа рассматривает отношения с Москвой прежде всего через призму экономических интересов», — отметил он.