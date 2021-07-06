Барнаул, , 10:17 — REGNUM Представители политических партий в Алтайском крае усмотрели в новых карантинных ограничениях, введённых властями, попытку сорвать подготовку к выборам. К примеру, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Александр Молотов в своем телеграм-канале 6 июля отметил, что указ губернатора об усилении ограничений связанных с распространением коронавирусной инфекции породил ряд вопросов:

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«Главный из них связан с возможным несоблюдением принципа соразмерности ограничения прав и свобод. Никто не оспаривает саму возможность/необходимость их ограничения в связи с общественно значимыми целями, к числу которых пресечение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции безусловно относится.

Однако удивляет то, что согласно указу разрешаются мероприятия с участием сотен людей в закрытых помещениях театров, клубов, спортобъектов и цирков (правда, с 50-процентным ограничением заполняемости), а вот, к примеру, собрания/встречи на открытом воздухе численностью максимум в пару десятков человек запрещен».

По словам Александра Молотова, выглядит это так будто в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму и АКЗС власть пытается ограничить возможность общения кандидатов с избирателями, что конечно же самым негативным образом может сказаться на явке на выборах, а значит и на объективности их результатов.

Такого же мнения придерживается и другой парламентарий — Евгения Боровикова (ЛДПР):

«Встречи с жителями, отчёты депутатов перед жителями на открытом пространстве оказались под запретом. При условии, что организации в закрытых помещениях продолжат работу с 50% заполняемостью, а пляжи с 100% заполняемостью, возникает вопрос, а для кого вообще эти ограничения? Кого ограничивают? Получается, что ограничивают права обычных граждан.

Работа оппозиционных депутатов с жителями приостанавливается на неопределённое время. Позиция «встречайтесь 1 на 1» подходит только представителям «Единой России», которые не очень уж любят выходить в народ, отвечать на неудобные вопросы».

Как сообщало ИА REGNUM, весной в начале лета в Алтайском крае было проведено несколько массовых мероприятий с большим количеством участников. Чего только стоит «Сибирский день поля»: в конце июля под Барнаулом провели форум с участием никак не менее нескольких десятков тысяч посетителей и участников.

После того, как заболеваемость COVID-19 в регионе стала стремительно расти, власти региона запретили проведение массовых, в том числе, зрелищно-развлекательных, мероприятий и дискотек (в том числе, в ночных клубах). А что касается театров, концертных залов, учреждений клубного типа, спортивных объектов, цирков, открытых бассейнов, то они могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости.

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