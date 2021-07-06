Сеул, , 10:18 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Фиджи Хиохи Коноуси Контре обменялись поздравительными письмами по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом 6 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

В письме лидер Южной Кореи отметил, что отношения между странами стабильно развиваются с 1971 года, а также выразил надежду на то, что две страны расширят сотрудничество в ряде сфер, включая политику, бизнес и культуру.

Мун Чжэ Ин также подчеркнул важность того, что сторонам удалось заложить основу для стабильного сотрудничества в целях развития посредством Рамочного соглашения о грантовой помощи, которое будет подписано 9 июля.

В свою очередь, президент Фиджи также подчеркнул важность развития двусторонних отношений в различных областях, а также подчеркнул, что рамочное соглашение является надеждой двух стран на продвижение сотрудничества во имя глобального процветания, мира и безопасности.