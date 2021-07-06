Джакарта, , 10:15 — REGNUM Индонезия просит Россию разрешить индонезийским студентам въезд в страну, сообщает Kompas.

Эта тема стала одним из двусторонних вопросов, обсуждаемых на встрече министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В настоящее время в России обучаются 600 индонезийских студентов. Однако ряд студентов, которые хотят учиться в России, не смогли въехать в страну из-за пандемии.

Ретно Марсуди «Я выражаю признательность России за поддержку, направленную на поддержание здоровья и безопасности индонезийских студентов и граждан в России»

Кроме того, по словам главы МИД Индонезии, Россия предложила сотрудничество в области дипломатического образования на 2022 год.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что со своей стороны попытается решить различные проблемы, с которыми сталкиваются индонезийские студенты в России.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипосетила команда Агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии (BPOM), чтобы осмотреть предприятие по производству российской вакцины «Спутник V».

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