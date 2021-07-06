Джакарта, 6 июля 2021, 10:15 — REGNUM Индонезия просит Россию разрешить индонезийским студентам въезд в страну, сообщает Kompas.
Эта тема стала одним из двусторонних вопросов, обсуждаемых на встрече министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В настоящее время в России обучаются 600 индонезийских студентов. Однако ряд студентов, которые хотят учиться в России, не смогли въехать в страну из-за пандемии.
Кроме того, по словам главы МИД Индонезии, Россия предложила сотрудничество в области дипломатического образования на 2022 год.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что со своей стороны попытается решить различные проблемы, с которыми сталкиваются индонезийские студенты в России.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипосетила команда Агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии (BPOM), чтобы осмотреть предприятие по производству российской вакцины «Спутник V».
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