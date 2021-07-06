Санкт-Петербург, 6 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. За январь-май 2021 года в Санкт-Петербурге органами внутренних дел зарегистрировано 25 648 преступлений. Это на 35,2% больше, чем за первые пять месяцев 2020 года, сообщил Петростат.

Дарья Драй ИА REGNUM Следственный изолятор

«Из общего числа зарегистрированных преступлений 10 009 отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям, что на 48,7% больше, чем в январе-мае 2020 года. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 39,0%», — констатировали в статистическом ведомстве Петербурга.

По отдельным видам преступлений наибольший рост за отчётный период дали мошенничества — зарегистрировано 6000 случаев, рост составил 3,2 раза к январю-маю 2020 года.

Также в 1,8 раза увеличилось количество изнасилований и покушений на изнасилование. На 30% возросло число краж, на 35,3% стало больше случаев уголовно наказуемого хулиганства, на 11,1% увеличилось число наркопреступлений.

При этом количество убийств и покушений на убийство в Петербурге снизилось в текущем году на 18,3%, за январь-май произошло 58 таких преступлений. На 17,3% уменьшилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. На 24,8% стало меньше грабежей, на 4,6% — разбойных нападений.

«В январе-мае 2021 года зарегистрировано 2160 преступлений экономической направленности, что на 22,9% больше, чем в январе-мае 2020 года», — добавили в Петростате.

За январь-май в Петербурге выявлено 8391 лицо, совершившее преступления, в том числе 144 несовершеннолетних.