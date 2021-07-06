Кемерово, , 10:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово. Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.

При этом официального подтверждения этой информации пока нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Кемеровской области ранее подтвердили, что президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Кемерово сегодня, 6 июля. По официальным данным, глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса.

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