Чебоксары, , 10:08 — REGNUM Директором государственной филармонии в Чувашии стал Максим Матросов, который ранее руководил туристско-культурным центром. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Распоряжение опубликовано сегодня, 6 июля. Чувашской государственной филармонией (подведомственная организация министерства культуры) с 2001 года руководил Николай Казаков, который является председателем Союза композиторов Чувашии и сопредседателем регионального отделения ОНФ, а на президентских выборах он был доверенным лицом Владимира Путина.

На посту директора филармонии Казакова сменит Максим Матросов, который с 2016 года возглавлял автономное учреждение «Информационный туристский и культурный центр Чувашской Республики» (ИТКЦ, подведомственная организация министерства культуры). Ранее Матросов был директором Республиканской дирекции культурных программ, созданной в 2003 году по итогам реализации программы «Культурная столица Поволжья».

Как сообщало ИА REGNUM, ИТКЦ ранее был реорганизован: на его базе создано автономное учреждение «Агентство по развитию туризма и индустрии гостеприимства Чувашской Республики», а функции в части организации и проведения мероприятий в сфере культуры переданы Чувашской государственной филармонии.

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