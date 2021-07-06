Токио, , 10:08 — REGNUM Власти Японии опасаются, что планируемые Россией на июль ракетные стрельбы в акватории Японского моря могут «затронуть и исключительную экономическую зону Японии в этом регионе». Об этом 6 июля в ходе регулярного брифинга заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

В этой связи, отметил генсек, «российской стороне по дипломатическим каналам ранее было сделано представление, в котором Япония призвала РФ в ходе стрельб принимать во внимание японские интересы и полностью «обеспечить безопасность японского судоходства» в её исключительной экономической зоне.

«Мы пристально следим за действиями российских военных вблизи нашей страны», — подчеркнул Като.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония заявила протест России в связи с проведением на южной части Курильских островов масштабных военных учений. Манёвры Восточного военного округа Вооружённых сил и Тихоокеанского флота ВМФ России с участием 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц военной техники, 12 боевых кораблей и судов ТОФ стартовали в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах 23 июня.

Власти Японии указали на то, что «усиление военного присутствия России» на южных Курилах, включая проведение подобных учений, «противоречит позиции» японской стороны.

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