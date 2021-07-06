Пермь, , 10:03 — REGNUM Заместитель министра транспорта Пермского края Александр Клебанов покинул должность с формулировкой «по собственному желанию». Об этом сообщают СМИ.

С 6 июля пост замглавы краевого минтранса вакантный. Стоит отметить, что Клебанов работал в министерстве с осени 2018 года и курировал транспортное обслуживание. В Пермь он прибыл из Москвы. При Клебанове в Перми на рынок пассажирских перевозок пришли «внешние» перевозчики.

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