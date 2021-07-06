Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Большинство граждан США недовольны работой президента США Джо Байдена в области миграции, когда из-за наплыва нелегалов через границу на юге страны наблюдается кризисная ситуация, сообщает New York Post.

Как показал проведенный 30 июня опрос, 51% респондентов недовольны тем, как президент справляется с пограничным кризисом, одобряют его действия 33% опрошенных. Опрос проводился на фоне растущей обеспокоенности по поводу огромного числа нелегальных иммигрантов, въезжающих в Соединенные Штаты через южную границу с Мексикой.

По данным Агентства пограничной и таможенной защиты США, в мае на границе было перехвачено более 180 тыс. человек, что стало самым высоким показателем за 20 лет. Большинство этих мигрантов были совершеннолетними без какого-либо сопровождения.

С момента вступления в должность Байден отменил политику, введенную бывшим президентом Дональдом Трампом, включая прекращение строительства стены на мексиканской границе. В апреле один из пограничников осудил это решение, заявив Fox News, что «проект выполнен на три четверти».

«По крайней мере, им следует разрешить связать основной забор. В противном случае мы пытаемся поймать этих людей в худшем из возможных мест. Это просто распыляет наши силы», — заявил он.

Администрация Байдена назначила вице-президента Камалу Харрис ответственным лицом по пограничному кризису. Впоследствии ее роль была определена точнее: в задачи Харрис входит ответ на «коренные причины» миграции. После недельных споров по поводу нежелания Харрис посетить границу, вице-президент в конце прошлого месяца уступила и отправилась в Эль-Пасо, штат Техас.