Москва, , 10:11 — REGNUM Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 поднялись в небо в рамках плановых лётно-тактических учений, об этом сообщает 6 июля департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.«Авиационные части дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых летно-тактических учений», — уточнили в ведомстве.

Так, экипажи Ту-95МС отработали ночные полёты в Саратовской области на территории Энгельсского соединения дальней авиации. Лётчики отрабатывали взаимодействие с группой руководства полётами в тёмное время суток, при ограниченной видимости.

Военные выводили авиационную, автомобильную и специальную технику из-под удара условного противника. Также отработаны условные пуски крылатых ракет.

Руководит летно-тактическими учениями с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Учения продлятся до 9 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экипажи самолётов морской авиации и ПВО ЧФ, а также авиация ЮВО отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника в Чёрном море.

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