Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Государственный департамент США осуждает нападения, которые произошли в Тбилиси в ходе выступлений против ЛГБТ-пропаганды. Об этом 6 июля сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

«Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, членов сообщества и журналистов», — написал Прайс.

Он добавил, что власти в Грузии обязаны обеспечивать защиту прав граждан на свободу выражения мнений. Представитель Госдепа также призвал наказать виновных в насилии.

Напомним, некоммерческая организация «Тбилиси прайд» анонсировала на 5 июля гей-парад в столице Грузии. В результате массовых протестов, начавшихся в Тбилиси, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. Организаторы ЛГБТ-акции заявили, что опасаются за безопасность и отменили акцию.

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