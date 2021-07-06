Новосибирск, , 09:52 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал создание регионального отделения Российского исторического общества. Отделение должно унаследовать лучшие наработки краевого Сибирского отделения и усилить историческую и краеведческую работу именно в Новосибирской области, сообщает администрация региона.

«Безусловно, профессиональная историческая наука очень важна, и Новосибирская область гордится достижениями своих всемирно известных учёных. Именно в нашей области 100 лет назад был учреждён Сибархив — орган управления архивным делом всей Сибири. Сегодня фонды регионального госархива начитывают более 3 миллионов исторических документов. Некоторые из них датированы 18-м веком и представляют особый интерес и для учёных, и для историков-любителей. Но, помимо профессионального подхода, очень важно пробудить и поддержать растущий интерес у жителей нашей страны, нашего региона к своей истории. Одна из важных миссий Российского исторического общества — популяризация истории», — прокомментировал губернатор.

Отметим, что на сегодняшний день отделения Российского исторического общества созданы уже более чем в 50 регионах страны.