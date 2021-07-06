Дмитрий Красноухов, 6 июля 2021, 15:35 — REGNUM Евгений Фатеев. Украинские уроки. М: Наше Завтра, 2021
В написанном после Гражданской войны стихотворении «Фронт» Эдуард Багрицкий пишет:
В нас стреляли —И не дострелили;Били нас —И не могли добить! Эти дни, Пройденные навылет, Азбукою должно заучить.
Благодаря боевой метафоре призыв Багрицкого не кажется занудным. А ведь многие призывы, содержащие слова «урок», «азбука», «учитесь», таковыми являются. Чаще всего это банальщина, которой недостаёт ни жизни, ни глубины проработки. На этом фоне вышедшая в издательстве «Наше Завтра» книга «Украинские уроки» заранее привлекает внимание — самой постановкой темы.
«Надо изо дня в день проговаривать чужие травмы, поясняя, что здесь не так. Иначе тот же фокус обязательно провернут и с нами», — так характеризует посыл «Уроков» писатель Захар Прилепин.
Автор книги Евгений Фатеев, которого в предисловии скромно называют «культурологом», является выходцем из самой что ни на есть «креативной среды». Фатеев известен как основатель фестиваля современного уличного искусства «Стенограффия», благодаря которому Екатеринбург иногда называют «столицей стрит-арта». Чтобы работать в этой сфере (очень агрессивной ко всякому инакомыслию) и во всеуслышание называть себя «ватником», нужно иметь определённую смелость. Тем более что Фатеев на этом не останавливается.
Книга представляет собой сборник публицистических статей, ранее опубликованных на сайте газеты «Завтра». Большая часть материалов касается постмайданной Украины, но речь не столько о ней. «Украина — это вообще исключительно про нас, — предупреждает публицист. — В преодолении «украины» в себе и заключается ключ к нашему будущему, к нашему развитию».
Российскую ситуацию автор обрисовывает как предкатастрофическую — страну ещё не убили, но активно переваривают. «Тебя не убили прежде, чем начали употреблять в пищу. Тебя переваривают, а ты ощущаешь, видишь, как постепенно лишаешься частичек себя, истончаешься». Украину же уже штормит, и конца краю не видно. Шторм этот показывается с разных ракурсов.
Симптомы бедствия разнообразны: от доминирующей в местных СМИ темы «всевластия Путина» до той невероятной пластичности, которую проявляет население в ответ на самую беспощадную дискриминацию. Фатеев настаивает, что происходящая на наших глазах социальная инженерия идёт не сама по себе — за ней стоят конкретные «инженеры» и заказчики. Публицист неравнодушен к происходящему: острое, неподдельное ощущение боли и желание что-то сделать с накопившимися травмами отличает книгу Фатеева от многих других.
Читайте также: Русские мальчики и мужи в Киеве эпохи революций
Темы отдельных «уроков» достаточно разнообразны. Автор пишет о субъектности и её отсутствии у государств, битвах за магазины игрушек, «русском мире» и «провинциальных понтах», философии мусора и «северной идентичности».
Несмотря на такой широкий диапазон, в текстах автора можно вычленить общий посыл. Так, Фатеев призывает все патриотические силы, желающие прекратить распад, не ограничиваться тактическими действиями и популярным нынче прагматизмом, а работать на перспективу. Настоящую победу можно одержать и удержать в пространстве институций — нужно делать ставку на «институциональное строительство», длинную волю и долгую игру.
По мнению публициста, «имперскому человеку» в России тяжело осуществить такой концептуальный переход — уж очень сильно он надеется на государство, исповедуя патерналистские убеждения. То ли дело группы-антагонисты, привыкшие мыслить и действовать в рамках своих микрообщин. Без формирования своих институций патриотическое сообщество обречено, считает публицист.
Однако не всё потеряно: просоветские и православные группы населения, отмечает автор, «оказались самыми стойкими в противостоянии развернувшейся вовсю социальной инженерии». Поэтому одной из задач гуманитарного сообщества должно стать формирование «русско-советского континуума» — смыслового пространства, которое бы не раскалывало, а объединяло вышеуказанные общественные группы. Фатеев предлагает, например, организовать «красный Ватикан» в Москве (данная инициатива прописана детальнее многих — указывается десять возможных опорных точек этого проекта), заявив и продемонстрировав первородство России по отношению к коммунистическому проекту.
Любопытен стиль выражения своих мыслей, выбранный автором, — он напоминает практику мозгового штурма, популярную в корпоративном секторе. Публицист оперативно накидывает свои мысли, советы, образы на только что заявленную тему. Например, приводится более 20 (!) определений концепта «русский мир». Это и «все места, в которых живут русские», и «присвоенный русскими великий Левый проект», и даже «мир внутренней воды» («способ особенного речного существования»).
Некоторые советы могут показаться неоднозначными — например, Фатеев уверен, что в политических играх не могут участвовать люди «с честью». Не всем понравится призыв к введению более жёстких возрастных цензов на выборах. Но автор настроен конструктивно и допускает критику своих идей. Так, к определению «русского мира» как «славянского мира» он добавляет: «Как мы видим сегодня, «братушки-славяне» — самые ненадёжные, самые инфантильные, самые слабые».
Тем не менее жанр мозгового штурма не предполагает полноценного «краш-теста» предложенных идей. Их детальная обкатка и обдумывание — следующий шаг. Без такого шага любой мозговой штурм превратится в бессмысленное фонтанирование идеями (что, кстати, активно практикуется на сегодняшней Украине), в эдакий маленький штормик, который пошумит и вскоре схлынет. И уж тем более не сможет остановить настоящий шторм.
Впрочем, автор называет целью книги «приглашение к мышлению». И этой цели его труд достигает. В конце концов, налицо дефицит живой патриотической публицистики. А получит ли первичный материал последующее развитие и оформление — увидим дальше.
Читайте ранее в этом сюжете: «Русофобский форпост»: Как «украинство» создавалось и чем грозит России?