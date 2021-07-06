Одесса, Украина, , 09:52 — REGNUM Внешнее управление Украиной — это «элемент российской пропаганды». Об этом заявила временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин, отвечая на вопрос журналистов телеграм-канала PavlovskyNews в Одессе.

Дипломат прокомментировала рейтинг украинского журнала «Фокус», согласно которому она была признана самой влиятельной женщиной Украины.

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По словам Квин, для неё большая честь возглавлять данный рейтинг, хотя есть много влиятельных украинских женщин, которые могли бы занять это место.

Вопрос о внешнем управлении она отказалась комментировать, сославшись на то, что это «российская пропаганда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что Украина проиграла гибридную войну с Западом, была расколота и попала под внешнее управление.

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