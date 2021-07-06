Варшава, , 09:44 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в саммите «Берлинского процесса» — инициативы в поддержку сотрудничества ЕС со странами Западных Балкан (бывшей Югославии). Об этом сообщает Polskie Radio.

Моравецкий во время своего выступления призвал Евросоюз, в частности, Берлин и Брюссель, способствовать как можно более скорейшей интеграции в сообщество стран бывшей Югославии — Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово и Северной Македонии. По его словам, это «обеспечит мир и стабильность в регионе».

Помимо этого, он отметил важность «ограничения российского влияния на регион».

«Берлинский процесс» был начат в 2014 году. Он заключается в сотрудничестве западно-балканских стран, являющихся кандидатами на вступление в ЕС, с институтами сообщества, чтобы ускорить процесс их евроинтеграции.