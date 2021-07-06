Кито, , 09:45 — REGNUM Эквадор и Россия поддерживают диалог на уровне оборонных ведомств, эквадорская сторона готова обсуждать военно-техническое сотрудничество с РФ. Об этом министр иностранных дел Эквадора Маурисио Монтальво сообщил РИА Новости.

Отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Москвы и Кито в сфере ВТС, Монтальво отметил, что соответствующие обсуждения идут. Этот аспект упоминался в его телефонной беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 2 июля.

«Это диалоги, которые поддерживаются на уровне минобороны, уже есть линия сотрудничества в этой сфере, и Эквадор готов к обсуждению», — сказал Монтальво.

Он добавил, что Лавров предложил министру обороны Эквадора Освальдо Харрину начать необходимые контакты с послом России в Кито. Монтальво пообещал передать Харрину это предложение.

Глава эквадорской дипломатии заявил также, что новый президент страны Гильермо Лассо надеется провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лассо заинтересован в личном и прямом контакте с российским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора 24 мая.

Читайте также: Гильермо Лассо принял присягу и стал новым президентом Эквадора