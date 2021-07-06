Ташкент, , 09:31 — REGNUM В Узбекистане разрешили носить хиджаб в общественных местах. Эта норма предусмотрена в законе «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции. Документ опубликовала газета «Народное слово».

Из закона исключен запрет на появление в общественных местах в культовых одеяниях. В частности, в новом законе отсутствует понятие «культовое одеяние».

Вместе с тем требования к одежде сотрудников государственных органов регулируются внутренними актами. Документ также предусматривает упрощение порядка регистрации и ликвидации религиозных организаций.

Кроме того, признается профессиональный статус религиозного образования. Не допускается включение религиозных дисциплин в программы обычных образовательных организаций.