6 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Государства Запада, особенно США при администрации Байдена, дали понять, что не желают продолжать эту вседозволенность. Признание Байденом геноцида армян и применение санкций ЕС против Турции демонстрируют новую решимость выступить против диктаторского правления Эрдогана. Будет интересно посмотреть, приведет ли это к более конструктивной позиции Турции в следующем году.

Александр Белов, , 11:43 — REGNUM Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян вызвало гнев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал это решение «неправильным шагом» и призвал к «добрососедским отношениям» с Арменией. Он оспорил «безосновательные, несправедливые и неправдивые замечания» Байдена и посоветовал ему вспомнить историю самой Америки и ее коренных народов. Реакция Эрдогана отражает то, что Анкара всё больше уверена в том, что может противостоять западной критике, а также демонстрирует то, что во внешней политике страна заняла позицию вечного антагонизма и недовольства, пишет Николаос Скондрианос в статье, вышедшей 6 июля в The Strategist.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В этом Турция последовала примеру других ревизионистских государств, таких как Россия, Венгрия, Польша и Белоруссия, власть в которых стала еще активнее продвигать экспансионистские авторитарные нарративы. Большинство этих государств делают это на фоне все больших экономических трудностей и политического разногласия внутри страны, усугубленных кризисом COVID-19.

Эрдоган попытался преодолеть пандемию, отдав приоритет экономике над здоровьем граждан, что оказалось ложной дихотомией для стран, идущих по пути выработки коллективного иммунитета при попытке избежать прекращения работы экономики.

В марте и апреле заболеваемость в Турции достигла рекордного уровня, что вызвало резкую критику со стороны Турецкой медицинской ассоциации по поводу неудачных ответных мер правительства и постоянного сокрытия показателей заражений. В конце апреля был отдан приказ о полной изоляции, и только сейчас снимаются последние ограничения. Эти меры сработали, и уровень заражения COVID-19 снизился, но пандемия еще не закончилась, и еще неизвестно, заплатит ли Эрдоган в конечном счете политическую цену внутри страны за то, какие меры он принимал для урегулирования кризиса.

Турецкие граждане в медицинских масках в общественном транспорте Russian.news.cn

Несмотря на пандемию или, возможно, из-за нее, Эрдоган не отказался от своего неоосманского видения Турции, пытаясь использовать более широкие национальные амбиции, чтобы привлечь и заручиться поддержкой населения, особенно против тех, кто выступает против него в мегаполисах.

Это наиболее ясно видно в концепции «Мави Ватан», или «голубой родины», морском видении турецкого ирредентизма. Доктрина «Мави Ватан», разработанная в 2006 году турецким военно-морским стратегом Джемом Гурденизом, подчеркивает все более настойчивую и агрессивную позицию Турции в отношении претензий соседних государств, особенно Кипра и Греции.

И в год, когда США выдвинули проблему изменения климата во главу угла повестки дня международной безопасности, Турция расширяет разведку газа и нефти в Восточном Средиземноморье, стремясь к усилению регионального влияния.

Претензии Эрдогана на воды и исключительную экономическую зону вокруг Кипра и в Восточном Средиземноморье игнорируют претензии греков и киприотов на воды и ресурсы под ними же. Вопреки международному праву, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву, Анкара разрешила турецким компаниям проводить разведку нефти и газа в спорных водах с военным сопровождением, что еще больше усилило напряженность.

Эти действия способствовали дальнейшему ухудшению отношений между Турцией и Европейским союзом, который рассматривал возможность введения санкций против Анкары за ее «провокационные действия». Этому инциденту предшествовал целый ряд шагов Анкары в серой зоне, включая поддержку Азербайджана и Ливии в их конфликтах, вторжения в Сирию и поставку беспилотников Украине, которые та намерена использовать против России.

Самой главной задачей Эрдогана сейчас является обеспечение сохранения режима, о чем свидетельствует то, что он пошел на замену главы центрального банка на сторонника своей партии. Во время крайней экономической нестабильности в Турции этот шаг был воспринят как игра, направленная на обеспечение его неортодоксальной экономической политики для поощрения роста, но это напугало иностранных инвесторов.

Это не первый случай, когда Эрдоган назначил лоялистов на ключевые посты. В 2018 году, в разгар экономических потрясений, он поставил своего зятя Берата Албайрака министром финансов.

Берат Албайрак Gov.tr

В вышедшей в 2020 году статье в The Strategist Коннор Диллин отмечал, что Эрдоган намечает для Турции все более независимое стратегическое направление, вдали от Запада и России, сохраняя при этом с ними прагматические связи. Но разрешение Турции поддерживать чисто транзакционные отношения с Западом создает более благоприятную среду для стран, которые хотят занять агрессивную авторитарную позицию на региональном и глобальном уровнях.

Государства Запада, особенно США при администрации Байдена, дали понять, что не желают продолжать эту вседозволенность. Признание Байденом геноцида армян и применение санкций ЕС против Турции демонстрируют новую решимость выступить против диктаторского правления Эрдогана. Будет интересно посмотреть, приведет ли это к более конструктивной позиции Турции в следующем году. Но Эрдоган, возможно, зашел слишком далеко по пути османского реконструкционизма, чтобы повернуть вспять, не рискуя авторитетом внутри страны.