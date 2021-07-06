Рыбинск, Ярославская область, 6 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов «Аксёново» в Рыбинске Ярославской области, начавшийся 20 июня 2021 года, полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Yarregion.ru Полигон «Аксёново»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью 20 июня начался пожар на мусорном полигоне. Несмотря на то, что открытый огонь был потушен за несколько часов, отходы продолжали тлеть, создавая очаги возгорания и сильное задымление на глубине до 5 метров. 5 июля пожар удалось потушить полностью.

«Около двух недель назад возникло возгорание. Площадь пожара составила порядка двух тысяч квадратных метров. Ежедневно работали пять единиц тяжелой техники — экскаваторов, пожарная часть, специалисты полигона. На 5 июля, благодаря общим усилиям сейчас задымления нет», — рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Сейчас городские власти продолжают наблюдать за ситуацией, а также завозят на полигон грунт, чтобы изолировать мусор от воздуха и исключить повторное возгорание.