Сеул, , 09:21 — REGNUM В случае нарушения антиковидных мер предприятиям Южной Кореи может грозить приостановка работы на 10 дней. Об этом 6 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

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Данное заявление он сделал 6 июля в ходе совещания, посвящённому карантинным мерам.

Представитель правительства подчеркнул, что столь строгие меры предусмотрены поправками в закон о профилактике инфекционных заболеваний, вступающими в силу 8 июля.

Ким Бу Гём также призвал частных предпринимателей и малый бизнес к сотрудничеству в борьбе с пандемией коронавируса, а также население к соблюдению антиковидных мер.