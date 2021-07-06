Джакарта, , 09:14 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что правительство заказало у Сингапура 10 000 кислородных концентраторов, сообщает Kompas.

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Индонезия нуждается в кислородных баллонах из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом.

«Сейчас мы заказали 10 000 кислородных концентраторов, и некоторые из них начали доставлять на самолетах Hercules из Сингапура», — заявил Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии.

Кислородные концентраторы будут использоваться для пациентов с COVID-19 с легкими симптомами.

В последние несколько дней правительство Индонезии также увеличило запас кислородных баллонов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакартызаявил о выделении кислородных баллонов, используемых в промышленности, для лечения пациентов с COVID-19.

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