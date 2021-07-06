Берлин, , 09:27 — REGNUM Власти Германии смягчили правила въезда из пяти стран, включая Россию, изменения начнут действовать с 7 июля. Об этом говорится в обновленном списке Института Роберта Коха, который входит в структуру германского минздрава.

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С 7 июля Россию, Великобританию, Индию, Португалию и Непал переместят из списка территорий с опасными мутациями коронавируса в список территорий с растущей заболеваемостью. После этого прибывающим из названных стран не придётся две недели проводить на карантине, который пока обязателен даже для привитых от COVID-19.

Людям достаточно будет сдать тест на коронавирус. При отрицательном результате карантин с них снимут. Также они смогут предоставить справку о прививке или о перенесённом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ ранее заявили, что в случае новой волны заболеваемости жёстких ограничений для привитых жителей не будет.

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