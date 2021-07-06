Томск, 6 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил особую экономическую зону технико-внедренческого типа «Томск», где осмотрел продукцию компаний-резидентов зоны и пообщался с их руководителями. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Михаил Мишустин осматривает производство «НПП «Стелс»

Премьер министр проявил живой интерес к достижениям и дальнейшему развитию компаний-резидентов особой экономической зоны, так, он посоветовал руководителю «НПП «Стелс» Анатолию Шутину разделить разработку и производство в разные компании для получения более адресной и эффективной государственной поддержки, заинтересовался проектом программно-аппаратного комплекса для беспилотноков с техническим зрением, предназначенном для мониторинга лесов и сельско-хозяйственных угодий.

Мишустину представили 5 из 40 компаний-резидентов особой экономической зоны: «НПП «Стелс», занимающееся производством автоматизированных систем диспетчерского управления в таких областях как пожарная и частная охрана и учет энергоресурсов; «Элком+» — производитель программного обеспечения для систем диспетчерских систем радиосвязи; «ЛЭМЗ-Т» — разработчик и производитель высокотехнологичных компонентов радиотехнических систем; «Энбисис», разрабатывающая программное обучение с использованием анализа больших данных и машинного обучения и российско-немецкая компания «МОЙЕ Керамик-Имплантате», производящая керамические медицинские имплантаты для суставов кисти, стопы, и других суставов.

Совокупно в рамках работы особой экономической зоны «Томск» начиная с 2006 года удалось привлечь инвестиции на сумму более 22 млрд рублей, и создать более 2500 рабочих мест. Посещение особой экономической зоны Михаилом Мишустиным прошло в рамках рабочей поездки премьер-министра в Томск. Помимо ОЭЗ он также намерен посетить Светленский лицей и Национальный исследовательский Томский государственный университет. Накануне, 5 июля, Мишустин посетил в Екатеринбурге международную промышленную выставку «Иннопром-2021» и Уральский завод гражданской авиации. В поездке в Томск премьер-министра сопровождают министр экономического развития РФ Михаил Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.