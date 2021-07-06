Бамако, , 09:02 — REGNUM Интерпол выдал ордер на арест сына бывшего президента Мали Карима Кейта. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Карим Кейта подозревается в причастности к исчезновению журналиста Бирамы Туре, пропавшего в 2016 году. Запрос на поимку сына экс-лидера страны был получен от судьи из столицы Мали, города Бамако.

Напомним, в августе 2020 года в Мали произошел государственный переворот в результате которого был свергнут глава государства Ибрагим Кейта. После этого сын президента вынужден был бежать в Кот-д'Ивуар.