Джакарта, , 08:52 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в июне Россию посетила команда Агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии (BPOM), чтобы осмотреть предприятие по производству российской вакцины «Спутник V», сообщает CNN Indonesia.

«В прошлом месяце глава BPOM посетил Россию для непосредственной инспекции производственных мощностей вакцины «Спутник V», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте 6 июля.

Глава МИД Индонезии добавила, что Россия передала Индонезии ряд противовирусных препаратов и медицинских устройств.

По словам Ретно Марсуди, сотрудничество Индонезии и России в области здравоохранения будет укреплено посредством меморандума о взаимопонимании в области здравоохранения.

«Меморандум станет основой для среднесрочного и долгосрочного сотрудничества в области здравоохранения, включая план совместного производства вакцины против коронавируса между Индонезией и Россией», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова обсуждать возможность производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, на территории Индонезии.

Подробнее в материале: Россия готова обсудить производство «Спутника V» в Индонезии — Лавров

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