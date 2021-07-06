Джакарта, , 08:49 — REGNUM Декларацию о стратегическом партнерстве вскоре смогут подписать президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил после встречи с индонезийской коллегой Ретно Марсуди в Джакарте.

«Мы финализируем декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией, которую вскоре смогут при личной встрече подписать главы наших государств», — сказал Лавров на брифинге.

Он отметил, что Индонезия для России — один из ключевых партнеров, особенно в Азиатско-тихоокеанском регионе. Дипломатическим отношениям между странами в 2020 году исполнилось 70 лет, доверительный политический диалог установлен на высшем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил также, что отношения Москвы и Джакарты продолжают поступательно развиваться. Так, на встрече с Марсуди обсуждался возможный визит в Индонезию российского лидера.

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