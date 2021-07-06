Москва, , 08:38 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о солидарности со странами-членами АСЕАН в подходе к ситуации в Мьянме. Об этом сообщает индонезийское издание «Ракьят Мердека».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что некоторые СМИ неверно интерпретируют подходы Москвы и подходы стран-членов АСЕАН к данной проблеме.

«Лидерство АСЕАН на мьянманском треке пользуется безусловной поддержкой со стороны России. Положения «Консенсуса из пяти пунктов», принятого благодаря коллективным усилиям партнеров по АСЕАН, созвучны российской позиции», — отметил Лавров в интервью изданию.

Дипломат добавил, что ни Россия, ни страны-члены АСЕАН не приемлют односторонние санкции против Мьянмы, а также риторику угроз и вмешательство во внутренние дела государства.